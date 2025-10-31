Tyvärr talar Gud i sitt Ord inte svenska utan hebreiska och grekiska

Det råder prästbrist i Svenska kyrkan. Stora kullar av präster kommer inom en snar framtid gå i pension, och predikstolarna och prästgårdarna riskerar att gapa tomma. Varje präst som står i en chefsposition och som försöker få det hela att gå ihop vad gäller bemanning av gudstjänster, förrättningar, semestervikarier, konfirmandgrupper och bibelstudier står inför en enorm utmaning. Och detta i en tid när intresset för kristen tro i Sverige är på uppsving och många församlingar upplever ett inflöde av Jesusnyfikna unga. Prästbristen i Svenska kyrkan angår alla!