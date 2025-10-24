Debatt | Hamas i Gaza

Vi måste befria Palestina från Hamas!

Så länge Hamas sitter vid makten kommer konflikt att vara deras verktyg och det palestinska folket deras spelpjäs, skriver Noah Frohm.

Medan Israels vision är ”en trygg plats för det judiska folket”, är Hamas vision ”att befria världen från en judisk stat”, skriver Noah Frohm.
Noah Frohm Noah Frohm Noah Frohm äventyrare och upptäckare, grundare av Livsleden
Publicerad

Organisationer och röster över hela världen talar om en återgång för det palestinska folket till ett liv fritt från rädsla. Ett liv där kvinnor och barn kan börja drömma igen. Hjälporganisationer målar upp en bild av den underbara värld som kan bli verklighet för det palestinska folket, nu när boven Israel har släppt sitt ondskefulla grepp.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

debatt hamas hamas-israel-krigen gaza

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning