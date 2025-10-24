Vi måste befria Palestina från Hamas!

Medan Israels vision är ”en trygg plats för det judiska folket”, är Hamas vision ”att befria världen från en judisk stat”, skriver Noah Frohm. Mohammed Hajjar & privat foto

Organisationer och röster över hela världen talar om en återgång för det palestinska folket till ett liv fritt från rädsla. Ett liv där kvinnor och barn kan börja drömma igen. Hjälporganisationer målar upp en bild av den underbara värld som kan bli verklighet för det palestinska folket, nu när boven Israel har släppt sitt ondskefulla grepp.