Debatt

Vilken är kyrkans roll när en ny världsordning tar form?

VÄRLDSORDNING. Det som sker är mer än handelspolitik. Det handlar om vem som ska forma morgondagens normer – och vad som ska vara grunden för vår gemensamma framtid, skriver Roger Enqvist.

Rysslands president Vladimir Putin, Indiens premiärminister Narendra Modi och Kinas president Xi Jinping i Tianjin 1 september 2025. Infälld bild på debattören Roger Enqvist.
SCO har blivit mer än en klubb för säkerhetssamtal – det är en plattform för att utmana den västliga maktordningen, skriver Roger Enqvist. Bilden: Rysslands president Vladimir Putin, Indiens premiärminister Narendra Modi och Kinas president Xi Jinping i Tianjin 1 september 2025.
Roger Enqvist Huskvarna
Publicerad

När jag var 25 år, 1988, brukade jag säga att inget historiskt hade hänt under min livstid. Kalla kriget var ett ständigt bakgrundsbrus, världen kändes statisk. Sedan kom 1989 – och med Berlinmurens fall ritades kartan om. Väst vann, öst förlorade och världen blev i några år nästan naivt optimistisk.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

ryssland indien debatt europa kina

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning