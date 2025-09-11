Vilken är kyrkans roll när en ny världsordning tar form?

SCO har blivit mer än en klubb för säkerhetssamtal – det är en plattform för att utmana den västliga maktordningen, skriver Roger Enqvist. Bilden: Rysslands president Vladimir Putin, Indiens premiärminister Narendra Modi och Kinas president Xi Jinping i Tianjin 1 september 2025. AP

När jag var 25 år, 1988, brukade jag säga att inget historiskt hade hänt under min livstid. Kalla kriget var ett ständigt bakgrundsbrus, världen kändes statisk. Sedan kom 1989 – och med Berlinmurens fall ritades kartan om. Väst vann, öst förlorade och världen blev i några år nästan naivt optimistisk.