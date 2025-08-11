Debatt

Vilken moralisk ambition har vi för vårt arbete?

Oavsett vilket yrke vi har är det Herren vi tjänar i vårt arbete, skriver Johan A Eriksson

Kirurg opererar patient. Infälld bild på debattören Johan A Eriksson.
”Tjäna villigt och glatt, gör det för Herren och inte för människor.” – Ef 6:7, SFB15, citerar Johan A Eriksson i sin debattartikel.
Johan A Eriksson rådgivare, författare och medlem i Folkungakyrkan Stockholm
Publicerad

Ett lästips är boken ”Moral Ambition” av Rutger Bregman. I boken utmanar författaren vilken moralisk ambition vi har i det arbete vi utför. Efter att ha funderat några varv på detta under många år delar jag lite olika tankar med förhoppning om att något ska landa med just dig.

debatt arbetsliv teologi företagande och entreprenörskap

