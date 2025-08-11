Vilken moralisk ambition har vi för vårt arbete?

”Tjäna villigt och glatt, gör det för Herren och inte för människor.” – Ef 6:7, SFB15, citerar Johan A Eriksson i sin debattartikel. Jafar Ahmed

Ett lästips är boken ”Moral Ambition” av Rutger Bregman. I boken utmanar författaren vilken moralisk ambition vi har i det arbete vi utför. Efter att ha funderat några varv på detta under många år delar jag lite olika tankar med förhoppning om att något ska landa med just dig.