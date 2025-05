När hunger används som vapen är moralen förlorad

Frida Park: Upptrappningen av kriget är ett högt spel med människoliv – gisslans och civilas

Försöker Israel skapa ett sådant helvete i Gaza att ingen kan bo kvar? Det är i alla fall vad Anders Persson, lektor i statsvetenskap med fokus på Israel-Palestina-konflikten, misstänker. Till SvD säger han att koalitionsregeringens nya storoffensiv ger intryck av att ”Israel vill skapa en situation av sådan hopplöshet att Gazabor är beredda att lämna”.

Varje israelisk åtgärd och manöver måste nu ha som mål att kriget upphör, att terrororganisationen Hamas lägger ned vapnen, släpper gisslan och lämnar Gaza så att landet med stöd av omvärlden kan återuppbyggas och en fungerande demokrati etableras. Och detta samtidigt som krigets lagar och folkrätten respekteras. Men i dag är det en krympande skara som tror att den israeliska regeringen med Benjamin Netanyahu i spetsen kommer nå sitt mål om ”total seger”, ”total kontroll” och befrielse av Gaza från Hamas terrorvälde.

Koalitionsregeringens besked om att en storoffensiv ska inledas markerar en upptrappning av kriget. Planen låter inte helt olik det scenario som Donald Trump, USA:s president och tydligen den ende Netanyahu lyssnar till, improviserade fram i februari. Dock med den skillnaden att Trump drömskt föreslog att USA skulle ta över ägandeskapet av Gaza och göra remsan till en riviera vid Medelhavet från vilken palestinierna skulle omlokaliseras till ett ”vackert område” och förhindras att återvända.

Dessa galenskaper verkar i någon form ha tagits på allvar av den israeliska regeringen som är hårt pressad av sina allt mer missnöjda väljare, och av stödpartierna på ytterhögerkanten som annars kanske kommer hoppa av och kräva nyval.

Är upptrappningen ett sätt att försöka nå en förhandlingslösning med Hamas om gisslan? Det vet vi inte. Anhöriga till gisslan som dagligen demonstrerar för deras frisläppande är livrädda att Netanyahus plan ska äventyra livet på de 20 gisslan som fortfarande antas vara vid liv.

Eli Göndör, fil.dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern, skriver i ett inlägg på Facebook, att planen har likheter med Israels agerande för att få bort PLO och dess ledare Yassir Arafat i Beirut i början på 1980-talet. Även då var protesterna massiva. Från omvärlden och delvis också inom israeliska led. Arafat gav dock till slut upp och eskorterades bort från Libanon.

President Donald Trump och vinkande premiärminister Benjamin Netanyahu vid ett möte i Washington i april. (Mark Schiefelbein/AP)

Även om IDF 1982 bombade den libanesiska huvudstaden och många dog, kan det inte tillnärmelsevis jämföras med dödssiffrorna i Gaza i dag – eller vad de skulle sluta på efter den ”totala seger” Netanyahu eftersträvar, trots att omkring hälften av israelerna inte längre tror på visionen. Tiotusentals palestinier har dött i kriget. Inte ens den som misstror graden av sanningshalt i det Hamaskontrollerade hälsoministeriets siffror kan förneka att civilas lidande är oerhört.

Ja, Hamas använder vidrigt nog barn och kvinnor som mänskliga sköldar. De gräver tunnlar under skolor och sjukhus. Och strategin vinner varje gång – om det hindrar den israeliska armén från att beskjuta terroristerna eller om IDF anfaller ett legitimt mål och civila dör. Enligt Hamas människofientliga logik gagnas deras sak oavsett.

Det är förkastligt att använda civilas hungersnöd som maktmedel i krigföring. — Frida Park

Men Mellanösterns enda demokrati, Israel, måste visa på en annan moral. Då kan man inte stoppa förnödenheter, även om syftet är att sätta press på Hamas. Det är förkastligt att använda civilas hungersnöd som maktmedel i krigföring. Som The Economists ledarsida skriver: ”Food should not be used as a weapon”.

Det är något Hamas inte tvekar att göra. Enligt DN:s Nathan Shachar gör Hamas enhet för politisk kontroll, Sahem, allt för att se till att ”inga Gazabor går med på att delta i distributionen av nödhjälp och bistånd”. Och skulle Israel lyckas värva oberoende palestinier för den utdelning av mat och vatten till svältande Gazabor som Netanyahu under torsdagen lovade att återuppta i en trestegsplan, dödas de av Sahem.

Exemplet är talande eftersom det belyser att stödet för Hamas snarast är ett propagandistiskt luftslott. En avvikande mening är förenat med livsfara. Först när Hamas lämnat ifrån sig makten över Gaza kommer vi se hur det egentligen står till med sympatierna för terroristernas ideologi.

Är det måhända en repris av 1980-talets Libanon Netanyahus regering tror sig ha fått Trumps nådiga nick för att försöka genomföra i Gaza? Det är i så fall ett högt spel med människoliv utan några som helst garantier för vinst. Skulle planen leda till att Hamas till sist lämna över makten, måste omvärlden, vis av lärdomarna i Libanon, göra allt som står i dess makt för att inte någon annan militant islamistsekt ges fri lejd att ta över i Gaza. Det skedde på 1980-talet med Libanon. Mellanöstern betalar fortfarande priset.

