Att buga eller inte buga ... Judoklubb i Oiso, Japan. Hiro Komae/AP

Muslimer har ännu en gång fått problem på grund av sin tro. En muslimsk familj har anmält sitt barns judoklubb till diskriminerings­ombudsmannen. Anledningen? En konflikt om bugning. Familjen menar att bugningen, som utförs innan varje match, går emot deras religion eftersom muslimer bara bugar inför Gud.