Gästkrönika

Att buga eller inte buga ... Judoklubb i Oiso, Japan.

Jakob Norrhall:
Konflikten på judoklubben visar än en gång svenskens oförståelse inför religion

Muslimer ska inte behöva välja mellan sin tro och sporten

Publicerad

Muslimer har ännu en gång fått problem på grund av sin tro. En muslimsk familj har anmält sitt barns judoklubb till diskriminerings­ombudsmannen. Anledningen? En konflikt om bugning. Familjen menar att bugningen, som utförs innan varje match, går emot deras religion eftersom muslimer bara bugar inför Gud. 

