Gästkrönika
Att buga eller inte buga ... Judoklubb i Oiso, Japan.
Hiro Komae/AP
Jakob Norrhall:
Konflikten på judoklubben visar än en gång svenskens oförståelse inför religion
Muslimer ska inte behöva välja mellan sin tro och sporten
Muslimer har ännu en gång fått problem på grund av sin tro. En muslimsk familj har anmält sitt barns judoklubb till diskrimineringsombudsmannen. Anledningen? En konflikt om bugning. Familjen menar att bugningen, som utförs innan varje match, går emot deras religion eftersom muslimer bara bugar inför Gud.