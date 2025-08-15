Det kan vara Ebba Buschs första ursäkt någonsin

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

I över tio år har Ebba Busch varit partiledare för Kristdemokraterna, och nu har hon skrivit historia. Busch FB-publicerade en ursäkt till Elina Pahnke för felcitering av hennes artikel i Arbetet. Rutinerna kring användning av AI och koll av källmaterial ska ses över på KD:s kansli. Är detta den första ursäkt som Sveriges vice statsminister levererat offentligt?

Många från alla möjliga håll – både de egna leden och meningsmotståndare – har efterfrågat en ursäkt från Ebba Busch. Några exempel, utan värdering huruvida en ursäkt var nödvändig:

Ebba Busch bad inte om ursäkt i januari 2025 när hon delade ett felaktigt Instagram-inlägg som påstod att brottsoffer kan vittna anonymt. Inlägget raderades och det skylldes på ”den mänskliga faktorn”. I Aktuellt fick hennes medarbetare skulden: "Jag tror att alla fattar att jag inte själv sitter och gör delabilder, men jag har ju ansvar för vad som publiceras i mina sociala kanaler." Även då skulle rutiner ses över.

Ebba Busch bad inte om ursäkt efter att hon i Ekots lördagsintervju i april 2022 sagt att polisen borde skjutit skarpt mot demonstranter efter påskupploppen: "Varför har vi inte minst 100 skadade islamister, 100 skadade kriminella, 100 skadade upprorsmakare? … Frågan som borde ställas är: varför sköts det inte skarpt?". Efteråt sa hon till Aftonbladet att hennes ord vantolkats: "Jag har inte önskat att någon ytterligare ska bli skadad (…) Jag har inte sagt åt polisen hur man ska sköta sitt jobb".

Ebba Busch bad inte om ursäkt efter att hon i en DN-intervju sa ”de som inte är beredda att anpassa sin tillämpning av islam hör inte hemma i Europa eller i Sverige".

I dag, efter tio år som partiledare och därtill en post som vice statsminister, har Ebba Busch råd med och pondus nog att kunna kosta på sig en ursäkt.

Ebba Busch bad inte om ursäkt efter att hon 2021 brutit mot lagen och accepterat ett strafföreläggande om grovt förtal mot ombudet för 81-åringen som hon befann sig i en hustvist med. (Transparens: här krävde Dagens ledarsida att Ebba Busch skulle be väljare och svenska medborgare om ursäkt för att hon brutit mot lagen.)

Inte heller under Sara Skyttedal-krisen (då pressekreterare Johan Ingerö fick avgå), mediestormen kring Lars Adaktussons röstning i EU-parlamentet, det hastiga och lustiga värvandet av Alice Teodurescu Måwe som ersättare till Sara Skyttedal som toppkandidat i EU-valet, eller när Busch anklagades för att fara med felaktiga uppgifter kring elpriserna, fanns någon ursäkt på den kristdemokratiska partiledarens läppar.

Tvärtom har Ebba Busch tagit för vana att ta till strid när meningsmotståndare krävt att hon ska be om ursäkt: ”vantolkningar” och ”fulcitat” är återkommande gensvar från KD-ledarens sida. Inte ens Chat GPT (sic!) kan hitta någon framförd ursäkt från Ebba Busch sida. Förrän nu. Och varför ber hon om ursäkt denna gång?

En källa som stod nära partiledaren uttryckte att Ebba Busch som ung kvinna och ny partiledare hade ett behov att visa sig stark. Det är inte en alltför långt dragen teori att en eller flera ursäkter skulle ha öppnat en blotta, ”en sårbarhet”, som en man och partiledare inte drabbats av på samma sätt. I dag, efter tio år som partiledare och därtill en post som vice statsminister, har Ebba Busch råd med och pondus nog att kunna kosta på sig en ursäkt.

I fallet med felciteringen av journalisten Elina Pahnke blir det smärtsamt uppenbart att någon, troligtvis en talskrivare, helt missat källkritiken och förlitat sig på AI. Felet går inte att förklara bort. Då publiceras en ursäkt från Ebba Busch i sociala medier: ”Vi ser allvarligt på detta och det innebär att vi kommer arbeta annorlunda framåt.”

Alla med förståndet i behåll förstår att en talskrivare sökt efter citat som kan tänkas stärka ett narrativ KD vill ha fram från Almedalsscenen – i det här fallet för att göra en poäng av manshatande skribenter – och som hastigt och slarvigt letats fram för att krydda talet. KD:s tjänstemän är varken de första eller de sista partianställda som använt den arbetsmetoden. Tyvärr.

AI är allt annat än pålitligt (därav ”sic!” ovan). Fråga AI om en detalj och det är en stor risk att den kommer svara fel. På kategoriplanet är det egentligen ingen skillnad mellan det som kallas hallucinationer och det vi uppfattar som "sanna" utsagor från AI-systemet. Allt modellen gör är i teknisk mening hallucinationer. Ofta blir det en sammansättning av ord och meningar som ger oss illusionen av ett medvetande eller en intelligens, och ibland blir det en sammansättning av ord och meningar som vi uppfattar som bisarra. Men tekniskt sett har den i båda fallen gjort samma sak.

Vice statsminister Ebba Busch (KD) och statsminister Ulf Kristersson (M). Claudio Bresciani/TT/TT NYHETSBYRÅN

Den politiker, eller journalist för den delen, som enbart förlitar sig på denna högst ofullkomliga intelligens kan alltså sprida rena fabuleringar. Svenska folket har rätt att förvänta sig mer än så. Det första offret i denna lättjans tidsålder är alltid sanningen. Det är väsentligen allvarligare än att en partiledare som lyfter ofullkomlighetsprincipen som en av sina bärande fundament visat sig, än en gång, begå misstag.

Vi är till mans rätt dåliga på att be om förlåtelse. Att Ebba Busch (till slut) visar sig villig att be om ursäkt är välkommet, inte minst eftersom det sker så sällan i politikens värld. Att AI inte kan hitta en enda tidningssartikel som rapporterar att Ebba Busch tidigare bett om ursäkt under sitt decennium som partiledare är alltså ingen garanti för att så inte har skett.