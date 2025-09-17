Hallå SSU – när ska ni berätta hur profeten Muhammed hade röstat?

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Många har protesterat mot SSU:s kyrkovalskampanj med sloganen ”Jesus var sosse”. Jag tycker Edward Blom var på pricken i Expressen: ”Det är högmod att anse att Gud själv håller med ens egna lilla futtiga parti. Finns Gud är han nog väldigt mycket större än SSU”.

Lite sorgligt är det förstås att Socialdemokraterna väljer att helt strunta i att de gör människor sorgsna genom att kränka deras känslor av det heliga – bara för att få uppmärksamhet för en futtig liten valkampanj. Men det är ju den attityden som vi kristna sedan decennier fått vänja oss vid. Att bli flåsigt utskrattade liksom i förbifarten av en sekulär majoritet som ser oss som en vidskeplig anomali och helst önskade att vi inte alls fanns.

Men det är väl en sorts botgöring som vi kristna har att betala för alla kyrkans historiska synder. Och det vore mig fjärran att kräva censur och ingrepp. Raljera på, det tål vi.

En liten fråga dock, som jag länge varit nyfiken på: Muhammed, vad var han? Vilken sedel hade han greppat i valbåset? Hur tänker SSU här? Äh, skojar bara. Jag vet exakt vad SSU tycker. Så: när kommer kampanjen som visar att Muhammed också var sosse? När kommer den fnissiga filmen där en karikatyr av profeten viftar med den röda S-rosen?

Här kan vän av ordning invända att det inte finns ett moskéval som motsvarar kyrkovalet på söndag. Men är det så viktigt? Det finns omkring en miljon svenskar med muslimsk bakgrund – förtjänar de inte att få veta hur Muhammed hade betett sig i de olika svenska valen?

Nu har vi en räcka kavata Muhammed-, Moses-, Buddha- och Krishna-kampanjer att se fram emot.

Det är sant att många muslimer hade blivit ledsna och kränkta (förlåt att jag använder ett 2015-ord) om ett parti hade betraktat deras djupaste religiösa övertygelse som värda att trivialisera, paketera som propaganda och skoja med. Men det har vi ju lärt oss att sådana hänsyn tar inte SSU, de bara kör.

Jesus var tydligen sosse. Nu har vi en räcka kavata Muhammed-, Moses-, Buddha- och Krishna-kampanjer att se fram emot. Om man i processen råkar trampa på människors respekt för det gudomliga mysteriet är det en acceptabel sidoförlust. Allt är politik, eller hur var det nu?