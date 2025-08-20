Gästkrönika
Och jag undrar: har vi i kyrkans hägn haft svårare att hantera tankarna på att människans inre kan rasa? skriver Ida-Maria Brengejsö.
Ida-Maria Brengesjö:
Dålig teologi gör att skamkultur kring psykisk ohälsa lever kvar
Särskilt oansvarigt är det när vi dumpar unga människor i knäet på ungdomsledare.
När jag var ung visste jag inget annat. I min familjs närhet var den psykiska
ohälsan lika närvarande och självklar som smutstvätten i tvättkorgen. Den fanns
där och visst kunde den
störa lite, bitvis sörjde vi fläckar som vi önskat inte var där, men för det mesta gjordes
ingen grej av det. Det hanterades bara.