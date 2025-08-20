Gästkrönika

Och jag undrar: har vi i kyrkans hägn haft svårare att hantera tankarna på att människans inre kan rasa? skriver Ida-Maria Brengejsö.

Ida-Maria Brengesjö:
Dålig teologi gör att skamkultur kring psykisk ohälsa lever kvar

Särskilt oansvarigt är det när vi dumpar unga människor i knäet på ungdomsledare.

Publicerad

När jag var ung visste jag inget annat. I min familjs närhet var den psykiska ohälsan lika närvarande och självklar som smutstvätten i tvättkorgen. Den fanns där och visst kunde den störa lite, bitvis sörjde vi fläckar som vi önskat inte var där, men för det mesta gjordes ingen grej av det. Det hanterades bara. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

ida-maria brengesjö gästkrönika psykisk hälsa krönikor ledare

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning