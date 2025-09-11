Kolumnen

I decennier har svensk socialdemokrati valt att hålla det palestinska styret under armarna, trots maktmissbruk, korruption, stöd till dömda terrorister och spridande av antisemitism, skriver Lars Adaktusson. Bilden: Morgan Johansson (S).

Lars Adaktusson:
Röd tråd av utrikespolitisk dubbelmoral

Socialdemokraterna hycklar om folkmord

Publicerad

Som Europaparlamentariker och riksdagsledamot kunde jag konstatera att få utrikespolitiska frågor kräver större noggrannhet än användningen av begreppet folkmord. Ett erkännande av folkrättens värsta och mest avskyvärda brott får inte ske lättvindigt, omfattande faktaunderlag krävs liksom gedigen bevisning mot den anklagade parten. Utan visad avsikt eller intention är det inte möjligt, enligt FN:s folkmordskonvention, att tala om folkmord. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

lars adaktusson krönikor kolumn israel-palestina-konflikten israel gaza ledare morgan johansson socialdemokraterna

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning