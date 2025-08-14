Gäst­krö­ni­ka

Sam­bo­ef­fekten: Par som flyttar ihop in­nan de gifter sig är mind­re nöjda med sitt äk­ten­skap och löper stör­re risk för skils­mäs­sa.

Simon Holst:
Äk­ten­skapet är fort­fa­ran­de Guds bästa plan

Bröl­lops­festen kan vänta till senare

Publicerad

Framför mig stod ett strå­lan­de brud­par. In­för Gud och vitt­nen vil­le de två uttrycka sin kär­lek till varandra, lova livs­lång tro­het och bli ett. Det som stack ut var att vi en­dast var en hand­full per­soner sam­lade hem­ma på vår al­tan. Paret hade längtat ef­ter att gifta sig men covidpan­de­min som slagit till med full kraft en dryg må­nad ti­digare omöj­lig­gjorde det stora, fest­liga bröl­lop som de pla­nerat. Bröllops­festen fick skjutas upp men vig­seln kun­de ge­nom­föras i all en­kel­het och de två flyttade ihop för att in­leda sin ge­men­samma fram­tid som man och hus­tru. 

