Gästkrönika
Samboeffekten: Par som flyttar ihop innan de gifter sig är mindre nöjda med sitt äktenskap och löper större risk för skilsmässa.
Drew Coffman/Unsplash
Simon Holst:
Äktenskapet är fortfarande Guds bästa plan
Bröllopsfesten kan vänta till senare
Framför mig stod ett strålande brudpar. Inför Gud och vittnen ville de två uttrycka sin kärlek till varandra, lova livslång trohet och bli ett. Det som stack ut var att vi endast var en handfull personer samlade hemma på vår altan. Paret hade längtat efter att gifta sig men covidpandemin som slagit till med full kraft en dryg månad tidigare omöjliggjorde det stora, festliga bröllop som de planerat. Bröllopsfesten fick skjutas upp men vigseln kunde genomföras i all enkelhet och de två flyttade ihop för att inleda sin gemensamma framtid som man och hustru.