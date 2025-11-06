När vi tiger blir mörkret än mer högljutt

Enskilda journalister hängs ut med namn och bild när gruppen Bröd och Rosor demonstrerar utanför bokmässan 2025 på Svenska Mässan. Fredrik Sandberg/TT

Strax efter millennieskiftet introducerade psykologerna Delroy Paulhus och Kevin Williams studien om ”den mörka triaden”. Den beskriver tre överlappande destruktiva personlighetsdrag: narcissism (överdriven självkärlek), machiavellism (manipulation av andra för egen vinning) och psykopati (brist på empati). Den troende Harvard-professorn Arthur Brooks tecknar ett målande porträtt och beskriver dessa människor som ”sociala rovdjur som charmar, manipulerar och skoningslöst plöjer sig fram genom livet”.