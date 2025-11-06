Gästkrönika
Enskilda journalister hängs ut med namn och bild när gruppen Bröd och Rosor demonstrerar utanför bokmässan 2025 på Svenska Mässan.
Fredrik Sandberg/TT
Simon Holst:
När vi tiger blir mörkret än mer högljutt
Tron kallar oss inte till tystnad utan till mod
Strax efter millennieskiftet introducerade psykologerna Delroy Paulhus och Kevin Williams studien om ”den mörka triaden”. Den beskriver tre överlappande destruktiva personlighetsdrag: narcissism (överdriven självkärlek), machiavellism (manipulation av andra för egen vinning) och psykopati (brist på empati). Den troende Harvard-professorn Arthur Brooks tecknar ett målande porträtt och beskriver dessa människor som ”sociala rovdjur som charmar, manipulerar och skoningslöst plöjer sig fram genom livet”.