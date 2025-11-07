Allt som hör till det andliga livet vilar på Guds Ord

Att söka förstå Bibeln är det viktigaste en kristen kan göra. Poängen i min debattartikel ”Bibeln är vårt enda facit om Gud – men vilken auktoritet ger vi ordet i dag?” är att det inte finns någon annan källa till kunskap om vem eller vad Gud är, förutom Bibeln. Ska vi få en rätt förståelse av vad andligt liv är och innebär, måste vi gå till Bibeln.