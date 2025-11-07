Debatt | Bibelläsning

Allt som hör till det andliga livet vilar på Guds Ord

Låt oss inte flytta vår förtröstan från Bibeln till människor och människors ord, hur kloka de än är, skriver Tommy Pettersson i en slutreplik.

Tommy Pettersson Tommy Pettersson Tommy Pettersson Mellerud
Publicerad

Att söka förstå Bibeln är det viktigaste en kristen kan göra. Poängen i min debattartikel ”Bibeln är vårt enda facit om Gud – men vilken auktoritet ger vi ordet i dag?” är att det inte finns någon annan källa till kunskap om vem eller vad Gud är, förutom Bibeln. Ska vi få en rätt förståelse av vad andligt liv är och innebär, måste vi gå till Bibeln. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

debatt

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning