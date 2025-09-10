Anstötligt att partier med miljonbudgetar konkurrerar med ideella krafter

Till skillnad från S, C och SD sitter inte de icke-partipolitiskt anknutna grupperna på miljonbudgetar för kommunikatörer, utbildningar, spinndoktorer och valfilmer. De är lokala församlingsbor som vill göra kyrkan bättre, skriver Jakob Norrhall. Jacob Zetterman

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Den 8 september öppnade förtidsröstningen till kyrkovalet för alla medlemmar i Svenska kyrkan som är fyllda 16 år. Hur du röstar är inte någon annans ensak, egentligen, men det betyder inte att man inte ska bry sig om vilka man kan rösta för.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna har satt i gång valmaskinen. Och det som spottas ut säger väldigt lite om kyrkans behov, och mer om det politiska samhällets problem. Till dig som tänker rösta på något av dessa tre partier tänker jag be dig att tänka om.

SSU:s förbundssekreterare Lotta Wiechel lanserade förbundets valkampanjfilm. Inte en enda fråga som de faktiskt kommer driva igenom i kyrkovalet nämns. Däremot framställer de Jesus som sosse. Ett gammalt budskap. Det som var nytt denna gång var varför. Han skulle nämligen vara mot vinster i välfärden. Okej? Nog är jag också kritisk till privata rovfriskolor, men vad har det med kyrkovalet att göra? Inget, förstås. Och det är inte heller poängen. Poängen är att du ska rösta på Socialdemokraterna i stället för att överväga vad de faktiskt vill göra i Svenska kyrkan.

Centerpartiets partiledare tycker att alla präster bör viga samkönade. Det kan man förstås tycka, men varför säger hon det? Så vitt jag kan se ställer Hatt inte upp i kyrkovalet. Och hennes ”bör” klingar inte riktigt helt överens med vad C faktiskt uttrycker i sitt valmanifest. Där handlar det om nyvigda präster, inte alla redan vigda präster. Men det stoppade inte henne, som företrädare för statsapparaten, att vilja styra hur ett samfund ska fungera. Ett samfund som staten skildes från för 25 år sedan.

Övriga nomineringsgrupper är byggda på ideella krafter, med krassliga hemsidor och rätt kass politisk kommunikation.

Sverigedemokraterna, de hävdar att de lämnat kyrkopolitiken bakom sig. Det är såklart en lögn. Inför valet använder lokalföreningar partiets egna hemsidor och sociala medier för att proklamera vilka som ställer upp i kyrkovalet. Sedan har vi också namnet: Sverigedemokrater i Svenska kyrkan. Ja, och det faktum att Jimmie också hävdat att Jesus hade varit sverigedemokrat. Klingar inte direkt rätt med ordet separation.

Märk väl att i inget av dessa exempel är personer som ställer upp själva i valet med i kommunikationen. Du möter välkända figurer, men inte de figurer som faktiskt kommer använda den makt du gett dem genom din röst. Det som är allra mest anstötligt med alla dessa tre är just att det är dessa tre. Övriga nomineringsgrupper är byggda på ideella krafter, med krassliga hemsidor och rätt kass politisk kommunikation.

Det är också det som gör dem till de enda du borde rösta på. Till skillnad från S, C och SD sitter inte de icke-partipolitiskt anknutna grupperna på miljonbudgetar för kommunikatörer, utbildningar, spinndoktorer och valfilmer. De är lokala församlingsbor som vill göra kyrkan bättre. De vill inte vara en språngbräda för en debatt som inte har med kyrkans inre verksamhet att göra. De vill bara få vara kyrka.

Jag kan förstå att du vill rösta på det du håller med om. Det är rimligt. Du kanske inte har tid att rota igenom för dig helt okända nomineringsgrupper med knaper kommunikation för att se vad som passar dig bäst. Jag kan känna igen mig. Men konsekvensen att fortsätta rösta på dessa tre monolitpartier är att godkänna ännu en mandatperiod där fokus ligger på vad som händer i riksdagen, och inte i Svenska kyrkan.

För att själv landa i på vilken nomineringsgrupp jag ska välja har jag behövt rota ganska mycket mer för att förstå vad de olika tycker i jämförelse med exempelvis S. Och det är bra, tycker jag. Det kan ta sin tid att landa i vad man ska rösta på, men det är alltid värt det.