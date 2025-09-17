Ansvaret för mitt dåliga mående lades på mina axlar

Av egen erfarenhet vet jag dock att själavården inte är bättre på att möta personer med psykisk ohälsa än vad klassisk psykiatri är, inte ens när ohälsa bottnar i existentiella problem, skriver Johan Knabäck. Ben White

Jag delar den uppfattning som förs fram av tre KD-politiker i en debattartikel i Dagen den 19/8, ”Politiken måste ta ansvar för ungas välbefinnande”, där de skriver att psykisk ohälsa och psykiska diagnoser länge har stigmatiserats och prioriterats ner. Men sedan sociala medier blev en del av vår vardag har något dock förändrats. Stigmatiseringen har minskat och vi kan i dag tala om psykisk ohälsa på ett sätt som var omöjligt i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet.