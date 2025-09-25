Debatt | Gudsfruktan

Är frånvaron av gudsfruktan orsaken till att så många faller?

Det är i ljuset av Guds närvaro, helighet och härlighet som vi verkligen förstår vem Gud är – och vilka vi själva är. Vi inser vårt totala beroende av hans nåd, skriver Daniel Oscarsson i en replik

Man böjer knä ute i naturen. Infälld bild på debattören Daniel Oscarsson.
Gud söker inte perfekta människor utan ödmjuka hjärtan som är villiga att böja sig inför honom, skriver Daniel Oscarsson.
Daniel Oscarsson föreståndare Borlänge pingst
Jag uppskattar verkligen artikeln av Hans Jansson som nyligen publicerades i Dagen om människofruktan som ett av kristenhetens stora problem. Jag delar den analysen och vill bygga vidare på den genom att lyfta fram den positiva motkraften: sund gudsfruktan.

