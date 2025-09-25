Debatt | Gudsfruktan
Är frånvaron av gudsfruktan orsaken till att så många faller?
Det är i ljuset av Guds närvaro, helighet och härlighet som vi verkligen förstår vem Gud är – och vilka vi själva är. Vi inser vårt totala beroende av hans nåd, skriver Daniel Oscarsson i en replik
Gud söker inte perfekta människor utan ödmjuka hjärtan som är villiga att böja sig inför honom, skriver Daniel Oscarsson.
Jag uppskattar verkligen artikeln av Hans Jansson som nyligen publicerades i Dagen om människofruktan som ett av kristenhetens stora problem. Jag delar den analysen och vill bygga vidare på den genom att lyfta fram den positiva motkraften: sund gudsfruktan.