Är frånvaron av gudsfruktan orsaken till att så många faller?

Gud söker inte perfekta människor utan ödmjuka hjärtan som är villiga att böja sig inför honom, skriver Daniel Oscarsson. Naassom Azevedo

Jag uppskattar verkligen artikeln av Hans Jansson som nyligen publicerades i Dagen om människofruktan som ett av kristenhetens stora problem. Jag delar den analysen och vill bygga vidare på den genom att lyfta fram den positiva motkraften: sund gudsfruktan.