Debatt | angiverilagen

”Angiverilagen” är en sorgens dag för vårt samhälle

Lagen har trätt i kraft, men kampen för ett öppet, fritt och varmt samhälle har bara börjat, skriver Daniel Berner

Lagen ökar inte Sveriges trygghet, den minskar den, skriver Daniel Berner. Bilden: Migrationsminister Johan Forssell (M) tar emot utredningen om att stärka återvändandearbetet av Anita Linder, där frågan om informationsplikt ingått.
Daniel Berner Daniel Berner Vetlanda, Pastor och kandidat till riksdagen för Centerpartiet
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Måndagen den 13 juli 2026 vaknade jag upp till ett Sverige som blivit kallare, misstänksammare och mörkare. Genomförandet av den utökade informationsplikten – i folkmun helt rätt kallad ”angiverilagen” – är ett historiskt och djupt beklagligt skifte. Anställda vid vissa myndigheter är nu skyldiga att informera polisen, Säpo eller Migrationsverket om de möter personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige.

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