Debatt | angiverilagen
”Angiverilagen” är en sorgens dag för vårt samhälle
Lagen har trätt i kraft, men kampen för ett öppet, fritt och varmt samhälle har bara börjat, skriver Daniel Berner
Lagen ökar inte Sveriges trygghet, den minskar den, skriver Daniel Berner. Bilden: Migrationsminister Johan Forssell (M) tar emot utredningen om att stärka återvändandearbetet av Anita Linder, där frågan om informationsplikt ingått.
Jakob Åkersten Brodén / TT
Måndagen den 13 juli 2026 vaknade jag upp till ett Sverige som blivit kallare, misstänksammare och mörkare. Genomförandet av den utökade informationsplikten – i folkmun helt rätt kallad ”angiverilagen” – är ett historiskt och djupt beklagligt skifte. Anställda vid vissa myndigheter är nu skyldiga att informera polisen, Säpo eller Migrationsverket om de möter personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige.