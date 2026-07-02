Debatt | Krist i Kristdemokraterna

Vad som anses vara ”kristen politik” växlar i olika kontexter

För mig som politiker är det inte tron som är grund för argumentationen i politiska frågor utan vår kristdemokratiska ideologi, skriver Jonas Segersam (KD)

Ebba Busch. Infälld bild på debattören Jonas Segersam.
Detta borde vara den kristna utgångspunkten – att evangeliet inte ska användas för att legitimera politiska ståndpunkter, skriver Jonas Segersam. Ebba Busch (KD) håller sitt Almedalstal 2026.
Jonas Segersam Jonas Segersam kommunalråd (KD), Uppsala
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Sedan kristdemokratin blev namn och ideologi för vårt parti på 1980-talet har förslag återkommande lyfts på våra riksting från dem som tycker att vårt parti är för kristet om att ”krist” borde tas bort från partinamnet. Dagen har nu undersökt hur svenska pastorer ser på ”krist-” i KD:s partinamn. Så många som 44 procent anser att det borde tas bort.

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