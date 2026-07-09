Debatt | Krist i Kristdemokraterna

Gud är sosse – nu är det bevisat!

Det finns en frestelse att göra Bibeln till ett partiprogram som bekräftar det man vill att den ska säga, skriver Caesar Prometheus Ivarsson i en replik.

Tron ska inte legitimera politiken, och tron ska pröva den, skriver Caesar Prometheus Ivarsson.
Caesar Prometheus Ivarsson Caesar Prometheus Ivarsson grundare av Psalmprojektet
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Jag kan bevisa att Gud är socialdemokrat. Det tog mig trettio sekunder.

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