Debatt | Krist i Kristdemokraterna Gud är sosse – nu är det bevisat! Det finns en frestelse att göra Bibeln till ett partiprogram som bekräftar det man vill att den ska säga, skriver Caesar Prometheus Ivarsson i en replik. Tron ska inte legitimera politiken, och tron ska pröva den, skriver Caesar Prometheus Ivarsson. Pontus Lundahl/TT Caesar Prometheus Ivarsson Caesar Prometheus Ivarsson grundare av Psalmprojektet Publicerad 2026-07-09 - 05:00 Jag kan bevisa att Gud är socialdemokrat. Det tog mig trettio sekunder. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 199 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. debatt debatt krist i kristdemokraterna 02-07-2026 kristdemokraterna socialdemokraterna riksdagsvalet 2026