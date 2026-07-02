Debatt | abort i grundlagen
Vad betyder ”skyddsvärd” om inte värd att skydda, KD?
Vi säger inte bara att rätten till liv ska skrivas in i grundlagen – vi menar det också, och vi vill följaktligen att abort förbjuds, skriver Kristna värdepartiet i en replik
Varför fanns inte ett förslag om att avslå propositionen helt? skriver Kristna värdepartiet. Bilden: Ebba Busch (KD) håller pressträff om abort (2022).
Ali Lorestani/TT
Kristna värdepartiet bildades för tolv år sedan, i mångt och mycket som en reaktion på vad vi upplever som ett förfall inom Kristdemokraterna. Då var det bland annat Göran Hägglunds förslag om abortturism som krossat många kristdemokratiska väljares hjärtan och fått dem att se sig om efter ett parti som bättre kunde representera deras övertygelser. Grodan kokas långsamt, och nu står vi här efter en första omröstning i riksdagen om en grundlagsskyddad aborträtt – ett förslag som kristdemokraterna hjälpt till att rösta igenom.