Debatt | Språk
Sång på engelska eller svenska i gudstjänsten?
Jag märker skillnad i styrka i den gemensamma sången beroende på vilket språk som används i vilket sammanhang, skriver Gunnlaug Cottingham.
Det är kanske därför så många lovsångsledare väljer engelska sånger till gudstjänsten: de vill möta ungdomarna på deras sätt, skriver Gunnlaug Cuttingham. Lovsång under Nyhemsveckan 2025.
Amanda Lindgren & Privat
Det finns en sak vi kan vara överens om när vi diskuterar språk: ämnet engagerar människor. Och det med rätta, språk har med vår identitet att göra.