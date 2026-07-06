Debatt | Språk

Sång på engelska eller svenska i gudstjänsten?

Jag märker skillnad i styrka i den gemensamma sången beroende på vilket språk som används i vilket sammanhang, skriver Gunnlaug Cottingham.

Det är kanske därför så många lovsångsledare väljer engelska sånger till gudstjänsten: de vill möta ungdomarna på deras sätt, skriver Gunnlaug Cuttingham. Lovsång under Nyhemsveckan 2025.
Gunnlaug Cottingham Gunnlaug Cottingham legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska
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Det finns en sak vi kan vara överens om när vi diskuterar språk: ämnet engagerar människor. Och det med rätta, språk har med vår identitet att göra.

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