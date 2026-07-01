Debatt | valet 2026
Partivalet mer komplicerat än debatten ger intryck av
För den kristne väljaren handlar därför frågan knappast bara om vilket parti som har den bästa politiken i en enskild fråga just nu, skriver Stefan Svensson och Pernilla Wendesten (KD), i en replik.
Är du besviken på ett partis enskilda ståndpunkter så varför inte gå med i det parti vars grundläggande människosyn och etik du delar? skriver Stefan Svensson och Pernilla Wendesten, KD.
Dennis Alvdén & Johan Nilsson/TT
Vi delar Micael Grenholms engagemang för människor på flykt, för konvertiters rättssäkerhet och för internationell solidaritet i Dagen Debatt den 19 juni. Kristna har goda skäl att reagera när människor riskerar att utvisas till förföljelse eller när biståndet till världens fattigaste minskar. Dessa frågor är livsviktiga.