Debatt | valet 2026

Partivalet mer komplicerat än debatten ger intryck av 

För den kristne väljaren handlar därför frågan knappast bara om vilket parti som har den bästa politiken i en enskild fråga just nu, skriver Stefan Svensson och Pernilla Wendesten (KD), i en replik.

Är du besviken på ett partis enskilda ståndpunkter så varför inte gå med i det parti vars grundläggande människosyn och etik du delar? skriver Stefan Svensson och Pernilla Wendesten, KD.
Stefan Svensson Stefan Svensson regionråd (KD), Västra Götaland
Pernilla Wendesten Pernilla Wendesten Regionrådsersättare (KD), Västra Götaland
Publicerad

Vi delar Micael Grenholms engagemang för människor på flykt, för konvertiters rättssäkerhet och för internationell solidaritet i Dagen Debatt den 19 juni. Kristna har goda skäl att reagera när människor riskerar att utvisas till förföljelse eller när biståndet till världens fattigaste minskar. Dessa frågor är livsviktiga.

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