Debatt | kyrkan i militären

Statens krav på fältpräster går längre än kyrkans

Vigslar är en mycket liten del av uppdraget, och vigslar i ett militärt sammanhang torde dessutom vara ovanliga, skriver Peter Wessberg.

Fältprästens huvudsakliga uppgift är inte att viga människor, skriver Peter Wessberg.
Peter Wessberg Peter Wessberg Föreståndare och Pastor Kristet Center Väst, pingstkyrkan i Stenungsund
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När kyrkoherden Karl-Henrik Wallerstein efter tio år som fältpräst i Hemvärnet fick beskedet att hans uppdrag skulle avslutas väcktes en fråga som är betydligt större än hans person.

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