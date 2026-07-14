Debatt | kyrkan i militären
Statens krav på fältpräster går längre än kyrkans
Vigslar är en mycket liten del av uppdraget, och vigslar i ett militärt sammanhang torde dessutom vara ovanliga, skriver Peter Wessberg.
Fältprästens huvudsakliga uppgift är inte att viga människor, skriver Peter Wessberg.
Mikael Fritzon/TT
När kyrkoherden Karl-Henrik Wallerstein efter tio år som fältpräst i Hemvärnet fick beskedet att hans uppdrag skulle avslutas väcktes en fråga som är betydligt större än hans person.