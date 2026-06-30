Debatt | Kristna väljare
För S är politisk retorik viktigare än Bibelns budskap
Socialdemokraternas allians med islamister inom bland annat Muslimska brödraskapet är väl dokumenterad, skriver Svenåke Boström i en slutreplik.
Svenåke Boström håller fast vid sin kritik av socialdemokraterna och hur partiet förhåller sig till kristen tro.
Natanael Gindemo
Hans Josefsson skriver (17/6) i en replik på min debattartikel (5/6) att ”Den fara som Boström, av historiska skäl, ser i dagens socialdemokrati kan jag på goda grunder avfärda”. Tyvärr ser jag inget i Josefssons inlägg som styrker det påståendet. Socialdemokraterna fortsätter att politiskt påverka Svenska kyrkan genom kyrkovalen. Om Socialdemokraterna skulle vilja verka för att kyrkan blir ett fristående samfund är det bästa sättet att avsluta politiseringen och inte ställa upp i framtida kyrkoval. Då skulle säkert de övriga politiska partierna känna pressen att följa efter.