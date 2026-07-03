Debatt | begravningspolitik

Släpp döden fri – låt människor bestämma över sin sista vila

Många känner ingen koppling till kyrkan under livet. Ändå begravs, eller kremeras och därefter gravsätts, deras kroppar på en kyrkogård, skriver Johanna Trapp (FMSF).

Dagens system lämnar en del övrigt att önska gällande människors möjlighet att bestämma hur deras slutgiltiga vila ska se ut, skriver Johanna Trapp.
Johanna Trapp Johanna Trapp ordförande, Fria Moderata Studentförbundet (FMSF)
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Det sägs att den amerikanske grundlagsfadern Benjamin Franklin en gång sa att ”ingenting är säkert utom döden och skatterna”. Huruvida det är sant eller inte kan diskuteras, men faktum är att döden är en ofrånkomlig del av livet. Skatten kan höjas eller sänkas, men ska likväl betalas. Att dö är något vi alla ska göra, och därför tycker vi att det behöver bli enklare att vara fri även efter döden.

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