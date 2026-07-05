Debatt | Valet 2026
Med den logiken är en röst på MP en indirekt röst på V
Frågan är hur ett sådant alternativ per automatik skulle vara ljusår bättre, ur ett kristet perspektiv, än en regering med eller med stöd av SD, skriver Joakim Lundqvist i en slutreplik.
En röst på Miljöpartiet är därmed indirekt en röst på Vänsterpartiet, eftersom V:s stöd behövs för att forma en rödgrön regering, skriver Joakim Lundqvist.
Oscar Olsson/TT
Låt mig först säga att jag uppskattar min broder Micael Grenholms passion. Om alla vi kristna hade brunnit lika mycket för missionsbefallningen som Grenholm gör för sina hjärtefrågor, hade hela världen hört om Jesus för länge sedan. Med detta sagt lämnar hans replik – En ”helt annan samhällssituation” inget argument för att välja Tidö – på min tidigare debattartikel – Därför sa jag som jag gjorde om Sverigedemokraterna – en rad frågetecken.