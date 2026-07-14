Debatt | abort i grundlagen

Utan KD hade propositionen om abort blivit sämre

En symbolisk protest hade inte förändrat propositionen om abort i grundlagen med ett enda ord, skriver Hans Eklind, Mikael Oscarsson och Magnus Jacobsson, KD, i en slutreplik.

Vi valde det minst dåliga – det alternativ där vårt arbete kunde göra skillnad, skriver riksdagsledamöterna Hans Eklind (KD), Mikael Oscarsson (KD) och Magnus Jacobsson (KD).
Hans Eklind Hans Eklind riksdagsledamot (KD)
Mikael Oscarsson Mikael Oscarsson riksdagsledamot (KD)
Magnus Jacobson Magnus Jacobson riksdagsledamot (KD)
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Politik handlar ytterst om resultat. En symbolisk protest hade inte förändrat propositionen om abort i grundlagen med ett enda ord. Kristdemokraterna valde i stället att påverka. Det gjorde propositionen bättre.

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