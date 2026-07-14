Debatt | abort i grundlagen
Utan KD hade propositionen om abort blivit sämre
En symbolisk protest hade inte förändrat propositionen om abort i grundlagen med ett enda ord, skriver Hans Eklind, Mikael Oscarsson och Magnus Jacobsson, KD, i en slutreplik.
Vi valde det minst dåliga – det alternativ där vårt arbete kunde göra skillnad, skriver riksdagsledamöterna Hans Eklind (KD), Mikael Oscarsson (KD) och Magnus Jacobsson (KD).
Fredrik Sandberg / TT
Politik handlar ytterst om resultat. En symbolisk protest hade inte förändrat propositionen om abort i grundlagen med ett enda ord. Kristdemokraterna valde i stället att påverka. Det gjorde propositionen bättre.