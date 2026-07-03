Debatt | POLITIK I PRAKTIK

Vi har hoppats få se vår ”son” trygg i Sverige medan vi lever

För oss och många andra, för vilka invan­drare blivit våra nära anhöriga – handlar det inte bara om politik. För oss gäller det livet, skriver Ingrid och Thor Åsman

Vi har sett att omröstningen om att ta bort de permanenta uppehållstillstånden gick igenom med stor majoritet och att Tidöregeringen planerar att ta bort dem även retroaktivt, skriver Ingrid och Thor Åsman. Bilden: Omröstning i riksdagen om utmönstring av permanent uppehållstillstånd.
Ingrid och Thor Åsman Ingrid och Thor Åsman Långasjö
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För en tid sedan skrev riksdagsledamoten Gudrun Brunegård i Dagen (10/6) att Kristdemokraterna blivit orättvist påhoppade av andra kristna för sitt samröre med Sverigedemokraterna. Hon skriver att många kristdemokrater känner sig kränkta.

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