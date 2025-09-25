Debatt | Extremism

Att vara extrem är att sticka ut från mängden

I Landet Lagom, Sverige, är det automatiskt fel att sticka ut. Det är ett brott mot jantelagen. Min fråga är: Är det normala Sverige något som är värt att anpassa sig efter? skriver Micah Fryxelius i en replik.

Silverfärgad fisk simmar själv ovanför ett stim av guldfärgade fiskar. Infälld bild på debattören Micah Fryxelius.
Micah Fryxelius Programmerare
Jakob Heidbrink skriver en intressant artikel om användandet av termer som ”extrem” och ”hatisk”, där han problematiserar och jämför begrepp som vänsterextrem och högerextrem. Mitt bekymmer med hans artikel, liksom hela ”Landet Lagoms” attityd, är att man verkar ha godkänt premissen att ”extrem” alltid är problematiskt att vara. ”Extrem” bör vara en värdeneutral term, vars värde enkom beror på vilket sätt man är extrem.

