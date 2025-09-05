Bara så undviker vi ensidiga församlingar

Jesus rörde sig ofta i marginalen, bland de utstötta och föraktade. Det visar än en gång på Jesu utåtriktade arbete, skriver Björne Erixon. Zandra Erikshed & Nathan Dumlao

Hur kan kristen tro blomstra på nytt i en samtid som är så full av motsägelser? Vi människor uttrycker ofta ett behov av att själv bestämma vad vi vill tro på. Å andra sidan behöver vi gemenskap, och det är en verklighet vi delar med varandra. Här kan den kristna församlingen fylla genuina behov.