Bara så undviker vi ensidiga församlingar

FÖRSAMLING. En Jesuslik församling ger kraft och rötter, är barmhärtig och karismatisk och betonar tillbedjan av Gud. Det är något vår samtid behöver, skriver Björne Erixon.

Jesus rörde sig ofta i marginalen, bland de utstötta och föraktade. Det visar än en gång på Jesu utåtriktade arbete, skriver Björne Erixon.
Björne Erixon författare och förkunnare, aktuell med boken Gemensam Väg 2.0
Hur kan kristen tro blomstra på nytt i en samtid som är så full av motsägelser? Vi människor uttrycker ofta ett behov av att själv bestämma vad vi vill tro på. Å andra sidan behöver vi gemenskap, och det är en verklighet vi delar med varandra. Här kan den kristna församlingen fylla genuina behov.

debatt jesus bön mission församlingsliv

