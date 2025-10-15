Debatt | Bortglömda humanitära kriser
Jag efterlyser en sund balans i rapporteringen om humanitära kriser
Man kan omöjligt jämföra vems lidande som är störst, men antalet utsatta människor i olika kriser går att mäta. Med välriktade medel kan fler få hjälp, skriver Gudrun Brunegård, KD.
Man kan med fog påstå att det i det tysta pågår ett folkmord mot kristna i Nigeria, skriver Gudrun Brunegård. Bilden: Begravning för kristna dödade av terrorgruppen Boko Haram i Nigeria, 2020.
Jossy Ola
De värderingar som ligger till grund för ett samhälle präglar dess invånare. Sverige har i hundratals år präglats av kristna värderingar och västerländsk humanism, med ledord som alla människors lika värde, frihet, jämlikhet, rättvisa, solidaritet och gemensamt ansvarstagande.