Blunda inte för goda avsikter hos nationalister

Vi bjuds att välsigna det judiska folket och värna vårt eget folk, vårt eget land, vår egen historia, skriver Peter Artman. Bilden: Bön för Sverige inför riksdagens öppnande 2024. Johannes Stenlund & Ingrid Byström

Att be för skola, kyrka, arbetsliv och regering är emellanåt en del av den allmänna förbönen i gudstjänsten. Det händer att vissa bönesamlingar har dessa och liknande huvudfokus. Det ordnas också bönevandringar i samhället, bygden eller staden, där man stannar till för att be vid byggnader som representerar dessa områden. När ytterligare andra områden som familj, sjukvård, medier, idrotts- eller kulturliv lyfts fram har vi fångat in det som ibland kallas Seven Mountains.