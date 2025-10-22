Debatt | Strategisk bön

Blunda inte för goda avsikter hos nationalister

Det vore klädsamt om de som reptilsnabbt vill varna för denna utveckling också kunde ge credit åt det goda denna rörelse faktiskt vill åstadkomma, skriver Peter Artman i en slutreplik.

Vi bjuds att välsigna det judiska folket och värna vårt eget folk, vårt eget land, vår egen historia, skriver Peter Artman. Bilden: Bön för Sverige inför riksdagens öppnande 2024.
Peter Artman Peter Artman Peter Artman regional samordnare för Sverigebönen
Publicerad

Att be för skola, kyrka, arbetsliv och regering är emellanåt en del av den allmänna förbönen i gudstjänsten. Det händer att vissa bönesamlingar har dessa och liknande huvudfokus. Det ordnas också bönevandringar i samhället, bygden eller staden, där man stannar till för att be vid byggnader som representerar dessa områden. När ytterligare andra områden som familj, sjukvård, medier, idrotts- eller kulturliv lyfts fram har vi fångat in det som ibland kallas Seven Mountains.

