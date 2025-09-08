Dags att överge den gamla bilden av mission

Vi behöver hitta in i ett förhållningssätt som bygger på ömsesidiga internationella relationer där vi lär oss av varandra och samarbetar för att tillsammans nå ut till de minst nådda och till de mest utsatta, skriver Rickard Cruz. Simon Väderklint & Elianna Gill

Ett viktigt samtal pågår om internationell mission. Linnea Åberg satte i sin debattartikel (28/8) fingret på ett minskande intresse för mission i svenska församlingar och Wilgot Fritzon pekar i sin replik (5/9) på teologin som avgörande. Båda lyfter fram något viktigt. Samtidigt är jag övertygad om att dagens möte med vår globaliserade värld behöver innebära en ny förståelse för hur internationell mission bör se ut – inte minst vem som är givare och mottagare. Om vi hämtar vår målbild för hur internationell mission ska se ut från hur vi sände missionärer för 100 år sedan – kommer vi garanterat att bli besvikna.