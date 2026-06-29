Debatt | Polarisering i kyrkan
Nationalism och progressivism är inga jämförbara fenomen
Om kristendomen är sann måste den få leda till de politiska slutsatser som följer av dess människosyn, skriver Petter Brolin i en replik.
Det finns goda skäl att vara vaksam både mot osund nationalism och osund progressivism, skriver Petter Brolin.
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Kyrkan har ingen politisk ideologi – den har Kristus, skriver Jacob Rudenstrand i sin debattartikel (12/6) och han har rätt på en viktig punkt. Kyrkan får inte låta evangeliet underordnas ett politiskt projekt. Kristus är inte ett redskap för vare sig vänster eller höger. Men samtidigt blir hans jämförelse mellan progressiv kristendom och kristen nationalism missvisande.