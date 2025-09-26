En månads tystnad och stillhet varje år är vad pastorer behöver

Man kan bara förmedla till andra vad man själv har tagit sig tid att meditera över, det man har tillgodogjort sig och framför allt låtit sig formas av, skriver Beryl Lindeman. Arne Hyckenberg & Hans Ott

Det är både svårt, utsatt och ensamt, men också alldeles, alldeles underbart att få leva i sin kallelse och betjäna människor. Som pastor och andlig ledare arbetar man hårt, och om resultatet uteblir, står den dåliga självkänslan och lurar bakom hörnet. För att bevisa att man duger är det lätt att fastna i en verksamhetsiver. Man kanske börjar bygga sitt eget varumärke i ett förvirrat sökande efter en trygg självkänsla, vilket kan göra att man till slut förlorar glädjen. Passionen fejdar ut och drunknar i alla krav.