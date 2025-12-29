Debatt | Antisemitism
Får judarna skylla sig själva?
Jag tror att få i den svenska kristenheten sympatiserar med ett islamistiskt terrordåd. Likväl måste vi fråga oss vad det tydliga och kompakta Israelhatet i stora delar av kyrkligheten leder till, skriver Michael Andersson.
En del kristna och kyrkliga företrädare går till och med i Palestinademonstrationer och instämmer i ropen om Israels utplånande, skriver Michael Andersson. Bilden: Palestinademonstration i Helsingborg
Steven Crosson
För en tid sedan var jag på väg att fika med en gammal vän i den frikyrkliga världen. Det var en lördagseftermiddag, och vi passerade den återkommande Palestinademonstrationen i Stockholm, något min vän uttryckte oreserverat stöd för. Jag sade inte emot honom, men nämnde att jag ändå var lite orolig för den växande antisemitismen. Och att demonstrationerna kunde vara en del i det. Han fnös.