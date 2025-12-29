Får judarna skylla sig själva?

En del kristna och kyrkliga företrädare går till och med i Palestinademonstrationer och instämmer i ropen om Israels utplånande, skriver Michael Andersson. Bilden: Palestinademonstration i Helsingborg Steven Crosson

För en tid sedan var jag på väg att fika med en gammal vän i den frikyrkliga världen. Det var en lördagseftermiddag, och vi passerade den återkommande Palestinademonstrationen i Stockholm, något min vän uttryckte oreserverat stöd för. Jag sade inte emot honom, men nämnde att jag ändå var lite orolig för den växande antisemitismen. Och att demonstrationerna kunde vara en del i det. Han fnös.