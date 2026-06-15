Debatt | kristna civilsamhället

Farlig utveckling när politiken vill detaljstyra trossamfund

Det kristna civilsamhället är en levande kraft som varje dag gör Sverige starkare, mänskligare och mer sammanhållet, skriver Ebba Busch (KD)

Matutdelning Frihamnskyrkan. Infälld bild på Ebba Busch.
Kristendomens idéer om människovärde, den enskildes rätt, ansvar och plikt har bidragit till uppbyggnaden av tillitslandet Sverige. Därför förtjänar också kristendomen en särställning, skriver Ebba Busch. Bilden: Matutdelning Frihamnskyrkan.
Ebba Busch Ebba Busch partiledare för Kristdemokraterna
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Sverige hade inte varit det land vi är utan kyrkorna och de kristna organisationerna. Människor som gått samman utifrån sin tro för att hjälpa sin nästa, bygga gemenskaper, ge stöd åt utsatta, vara kulturbärare och skapa hopp där hopplösheten råder. Det arbetet syns sällan i myndigheters statistik eller i politiska debatter. Men det bär upp vårt samhälle.

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