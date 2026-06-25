Debatt | Valet 2026

Barmhärtighet kräver också ansvar

Den tid då man kunde avfärda alla invändningar mot en omfattande invandring som brist på barmhärtighet är förbi, skriver Alexander Christiansson (SD) i en replik.

Ett samhälle som inte klarar integrationen sviker både dem som redan bor här och dem som kommer hit, skriver Alexander Christiansson. Bilden: Kö med ankommande flyktingar vid Hyllie station i Malmö, november 2015.
Alexander Christiansson Alexander Christiansson riksdagsledamot (SD)
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Joakim Lundqvist sätter i sin debattartikel i Dagen (22/5) fingret på något viktigt när han konstaterar att inget parti är perfekt och att politik ytterst handlar om vilket alternativ som bäst harmonierar med de värderingar man bär. Jag uppskattar också hans tydlighet kring att kristen tro både handlar om att ta hand om människor i nöd och att ta ansvar för samhället som helhet.

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