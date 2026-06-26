Debatt | OFFENTLIG RELIGION

Jag har två förhoppningar på alla som hyllar Ayaris bönegest

Det bådar gott också för offentligt uttryckt kristendom i olika offentliga sammanhang, skriver Thomas Idergard.

Yasin Ayaris gör en muslimsk bönegest efter ett mål i Sveriges VM-match mot Tunisien. Infälld bild på debattören Thomas Idergard.
Fotbollen, som internationell företeelse, är sedan länge en arena för religiösa välsignelse- och tacksägelseuttryck, skriver Thomas Idergard.
Thomas Idergard Thomas Idergard Katolsk präst med ansvar för frågor rörande evangelisation och sociallära i Stockholms katolska stift
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Dagarna efter Sveriges match mot Tunisien i fotbolls-VM och runt midsommar pågick en rätt märklig medierapportering om den svenske landslagsspelaren Yasin Ayaris muslimska bönegest i samband med ett mål. Det påstods ha lett till ett ”bråk”.

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