Debatt
Folkhögskolorna måste bli en valfråga
Det mest anmärkningsvärda är att vi sitter inne på svaren på flera av de samhällsproblem som politikerna ligger sömnlösa över, skriver tre företrädare för Liljeholmens folkhögskola.
Nedmonteringen av folkhögskolorna är ett tecken på försvagad demokrati, skriver debattörerna.
Ben Mullins
För oss på Liljeholmens
folkhögskola var sommarens planering för det som ska ske under höstterminen av
ovanligt slag. ”Vilka ska vara med i farvälgruppen?” gick det att läsa på en av
alla post it-lappar. Vi står inför ett väldigt speciellt läsår.