Folkhögskolorna måste bli en valfråga

Nedmonteringen av folkhögskolorna är ett tecken på försvagad demokrati, skriver debattörerna. Ben Mullins

För oss på Liljeholmens folkhögskola var sommarens planering för det som ska ske under höstterminen av ovanligt slag. ”Vilka ska vara med i farvälgruppen?” gick det att läsa på en av alla post it-lappar. Vi står inför ett väldigt speciellt läsår.