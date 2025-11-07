Debatt | Bibelforskning
För vilka akademiska teologiska lärosäten kan denna bibelforskning utgöra ett hot?
Behovet är därför en metod som bejakar Bibelns utgångspunkter och anspråk i förening med historiska insikter i den värld som texterna kommit till i, skriver Göran Lennartsson.
Hyckleriet att byta bibelsyn efter situation blev aldrig ett alternativ för mig, skriver Göran Lennartsson.
Getty images & privat foto
Frågan om bibelsyn är ständigt aktuell. Med vilken grundinställning bör man komma till Bibeln? Bör bibelläsare alls utgå från en speciell bibelsyn eller borde Bibelns egna anspråk gälla? Varför är inte det självklart inom akademisk bibelforskning: att eftersträva Bibelns egen syn på sig själv, efter sina egna förutsättningar?