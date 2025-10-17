Föreningens undervisning är spekulativ och vilseledande

Varför tar man upp tid och plats för så mycket spekulationer? skriver Daniel Holmgren. Bilden: Tidningen "Israels vän" ges ut av föreningen Israels vänner.

Som pingstvän tillhör jag en tradition av att stå upp för Israel och det judiska folket och det är jag stolt över. Jag tror också att det är viktigt att det finns Israelvänner av olika slag som värnar om vårt bibliska arv och står upp mot antisemitism. Det betyder dock inte att jag kan ställa upp på vad som helst som Israelvänner säger eller gör.