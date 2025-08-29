Hade Hallengren fått sin S-position om hon bara gått i förstamajtåget då och då?

De som kandiderar till förtroendeuppdrag bör vinna väljarnas förtroende utifrån sin förankring i kyrkans tro och liv, inte utifrån sin lojalitet till partier och ideologier som har sina rötter och sin hemvist utanför kyrkan, skriver Maria Andersson. Privat & Jacob Zetterman

Det är typiskt Socialdemokraterna att ställa upp falska motsättningar mellan nomineringsgrupperna i Svenska kyrkan. Precis detta är vad Lena Hallengren, kandidat till kyrkofullmäktige för Socialdemokraterna, gör i intervjun i Dagen 22/8 när hon säger att hennes och Socialdemokraternas uttalade motiv för att ställa upp i kyrkovalet är att "kyrkan ska inte bara vara till för dem som är mest troende”. Det finns nämligen ingen nomineringsgrupp som motsätter sig det. Tvärt om bejakar alla nomineringsgrupper att kyrkan ska vara öppen, nå ut till fler och välkomna alla – både medlemmar och icke-medlemmar. Kyrkan har något att erbjuda alla människor!