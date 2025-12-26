Han frågade: Varför skulle inte afrikanerna kunna skärpa sig, som vi gjort?

I dagens Kongo har konfliktmineraler ersatt gummits roll som mål för rövare och banditer, skriver Birger Thureson. Bilden: 60 procent av världens koboltreserver och 80 procent av coltanet kommer från DR Kongo. Konflikterna om de åtråvärda mineralerna tvingat miljoner människor på flykt. Annelie Edsmyr/PMU

Jag hade talat om utsatta människors behov av en utsträckt hand. Om bistånd som fungerar. Om glädjen i att vara med och göra världen lite bättre. Ansiktena framför mig signalerade god vilja. Publiken tycktes vara med på noterna.