Har det blivit trendigt för pastorer att bära prästkrage?

Kanske är det från brudparen som önskemålet kommer om att pastorn ska bära prästskjorta under vigseln, skriver Håkan Strandh.

En fråga som jag den senaste tiden återkommit till är denna: Hur kommer det sig att jag så ofta ser pastorer eller predikanter bära prästkrage – alltså personer som är verksamma inom samfund där det inte finns någon tradition av att bära liturgiska kläder eller ens prästkrage? Har det blivit trendigt, eller anses lite fint vid högtidliga tillfällen?