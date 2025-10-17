Debatt | Prästkrage
Har det blivit trendigt för pastorer att bära prästkrage?
Kanske är det just för att jag vet hur mycket utbildningen kostade mig och min fru – det var ett slit vi båda fick gå igenom – som det kan upplevas lite lättvindigt att se andra ta på sig en prästskjorta utan att ha fått kämpa för den, skriver Håkan Strandh.
Kanske är det från brudparen som önskemålet kommer om att pastorn ska bära prästskjorta under vigseln, skriver Håkan Strandh.
En fråga som jag den senaste tiden återkommit till är denna: Hur kommer det sig att jag så ofta ser pastorer eller predikanter bära prästkrage – alltså personer som är verksamma inom samfund där det inte finns någon tradition av att bära liturgiska kläder eller ens prästkrage? Har det blivit trendigt, eller anses lite fint vid högtidliga tillfällen?