Har Svenska kyrkan ingen värdegrund?
I dag har de flesta organisationer värdegrunder. Men kyrkan? Behöver kyrkan en värdegrund? Behövs någon annan formulering än den kristna etik som traderats genom tvåtusen år? skriver Berth Löndahl.
Både gyllene regeln och det dubbla kärleksbudet är utmärkta rättesnören för våra liv och mänskliga relationer, men de är inte specifikt kristna utan allmänmänskliga, skriver Berth Löndahl. Bilden: Domkyrkan i Uppsala.
Kateryna Baiduzha/ Wikimedia commons
Har Svenska kyrkan en värdegrund? Frågan kan tyckas banal. Om någon organisation har en värdegrund så är det väl kyrkan? I dag har de flesta organisationer värdegrunder oavsett om det är inom offentlig förvaltning, sjukvård, skola, polisväsen, näringsliv eller ideella organisationer. Att dessa värdegrunder har sina rötter i den kristna synen på människan, tron på allas lika värde och rättigheter och i hur vanligt socialt umgänge ska se ut, är uppenbart.