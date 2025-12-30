Vi ser hur Gud har öppnat ett fönster i vårt land; det finns ett intresse, speciellt hos den unga generationen, att lära känna Jesus, skriver debattörerna. Getty images och privata foton

Det är med stor ära och glädje vi får önska er som läser Dagen ett gott nytt år! Vi vill uttrycka vår kärlek till er som gått före, och till alla er som står tillsammans med oss för evangeliet i Sverige i dag.