Debatt | Sveriges kristenhet

Gud har öppnat ett fönster – låt oss ta vara på möjligheterna 2026!

Till den unga generationen, föräldrageneration och den äldre generationen - detta är vad Gud har lagt på våra hjärtan inför 2026, skriver Andreas Andersson, Daniel Norrby och Philip Falk.

Vi ser hur Gud har öppnat ett fönster i vårt land; det finns ett intresse, speciellt hos den unga generationen, att lära känna Jesus, skriver debattörerna.
Andreas Andersson Andreas Andersson Andreas Andersson entreprenör
Daniel Norrby Daniel Norrby Daniel Norrby pastorsstudent (ALT) och fotbollsspelare
Philip Falk Philip Falk Philip Falk Studerande till nationalekonom. Alla tre är ungdomsledare och initiativtagare för Jesus Conference
Det är med stor ära och glädje vi får önska er som läser Dagen ett gott nytt år! Vi vill uttrycka vår kärlek till er som gått före, och till alla er som står tillsammans med oss för evangeliet i Sverige i dag. 

