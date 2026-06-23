Debatt | Tillit och retorik
Hur politiker talar om människor påverkar hur vi ser på varandra
Våra folkvalda ledare har ett ansvar att inte låta kampen om väljarnas stöd ske på bekostnad av den tillit som bär vårt gemensamma samhälle, skriver presidiet för Sveriges kristna råd.
Tillit byggs inte enbart genom politiska beslut. Den växer där människor möts, där man får höra till och relationer ta tid. Här bär kyrkorna en avgörande roll, skriver presidiet för Sveriges kristna råd.
TT NYHETSBYRÅN
Under våren mötte Sveriges kristna råd riksdagspartiernas partiledare. Vi talade om utsatthet, demokrati, migration, internationellt ansvarstagande och religionsfrihet, och om hur vi tillsammans kan värna den grundläggande tryggheten i samhället.