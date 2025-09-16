Ingen skrämmande tanke att Posk verkar mot sin egen existens

Vi menar att Svenska kyrkan behöver ett annat sätt att organisera sig, skriver Amanda Carlshamre, Posk.

Posk ifrågasätter inte vem som har rätt att delta i styret av ”Sveriges största civilsamhällesorganisation”, som Anders Lundberg och Sofija Lazic Pedersen (Visk) skriver. Posk vill förändra organisationen i en specifik kyrka - Svenska kyrkan. Delar av problemet illustreras i Lundberg och Lazic Pedersens text genom att de menar att det behövs en ”vänsterröst”.