Vilka blir kvar i kyrkopolitiken om snart bara Posk duger?

Vi menar att det finns utrymme för en bred teologisk och ideologisk diskussion i Svenska kyrkan, skriver Anders Lundberg och Sofija Lazic Pedersen, Visk. Bilden: Omröstning på kyrkomötet år 2024. Magnus Aronsson, Privat

Så här i kyrkovalstider fylls sekulära och kyrkliga medier av texter som i ganska hårda ordalag ifrågasätter vem som har rätt att delta i styret av Sveriges största civilsamhällesorganisation: Svenska kyrkan. Huvudmotståndaren mot att politiska partier är engagerade i kyrkans ledning är som regel nomineringsgruppen Posk – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – och ordförande Amanda Carlshamre lyfts ofta fram som talesperson för dem som inte vill att kyrkan ska vara knuten till något av de allmänpolitiska partierna.