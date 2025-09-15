Debatt

Vilka blir kvar i kyrkopolitiken om snart bara Posk duger?

KYRKOVAL 2025. Många av de principiella beslut som fattas inom kyrkopolitiken behöver den ideologiska debatt som vi tar med oss från samhället i stort, skriver Anders Lundberg och Sofija Lazic Pedersen, Visk.

Vi menar att det finns utrymme för en bred teologisk och ideologisk diskussion i Svenska kyrkan, skriver Anders Lundberg och Sofija Lazic Pedersen, Visk. Bilden: Omröstning på kyrkomötet år 2024.
Anders Lundberg Visk i kyrkomötet
Sofija Lazic Pedersen Visk, kandidat till kyrkomötet
Publicerad

Så här i kyrkovalstider fylls sekulära och kyrkliga medier av texter som i ganska hårda ordalag ifrågasätter vem som har rätt att delta i styret av Sveriges största civilsamhällesorganisation: Svenska kyrkan. Huvudmotståndaren mot att politiska partier är engagerade i kyrkans ledning är som regel nomineringsgruppen Posk – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – och ordförande Amanda Carlshamre lyfts ofta fram som talesperson för dem som inte vill att kyrkan ska vara knuten till något av de allmänpolitiska partierna.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

politiskt obundna i svenska kyrkan (posk) kyrkovalet vänstern i svenska kyrkan (visk) debatt svenska kyrkan

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning